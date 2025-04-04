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Динамо М — СКА: онлайн-трансляция пятого матча 1/8 финала плей-офф КХЛ 2024-2025 начнется в 17:00 по МСК

«Динамо» М — СКА: онлайн-трансляция пятого матча серии плей-офф КХЛ начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 4 апреля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду петербургский СКА. Встреча начнётся в 19:00 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу «Динамо». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Динамо» — СКА 4 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».

В прошедшем регулярном чемпионате «Динамо» одержало пять побед в шести матчах со СКА. Бело-голубые завершили регулярку на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 6*, 8* апреля.

* при необходимости.

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