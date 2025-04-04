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Расписание матчей 1/8 финала плей-офф МХЛ на 4 апреля 2025 года

Расписание матчей 1/8 финала плей-офф МХЛ на 4 апреля 2025 года
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Сегодня, 4 апреля, пройдут четыре матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
04 апреля 2025, пятница. 18:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Не начался
Динамо-Шинник
Бобруйск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
04 апреля 2025, пятница. 18:30 МСК
Локо
Ярославль
Не начался
МХК Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Не начался
Красная Армия
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Академия Михайлова
Тульская область
Не начался
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Счёт в парах плей-офф МХЛ:

Восточная конференция
«Ирбис» (Казань) — «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — 1-1
«Омские Ястребы» (Омск) — «Авто» (Екатеринбург) — 2-0
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Стальные Лисы» (Магнитогорск) — 2-0
«Чайка» (Нижний Новгород) — «Белые Медведи» (Челябинск) — 1-1

Западная конференция
МХК «Спартак» (Москва) — «Динамо-Шинник» (Бобруйск) — 0-1
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Красная Армия» (Москва) — 1-0
«Локо» (Ярославль) — МХК «Динамо» (Москва) — 1-0
«Академия Михайлова» (Тульская область) — МХК «Динамо СПб» (Санкт-Петербург) — 1-0

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