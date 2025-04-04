Кейл Макар — первый защитник НХЛ за 16 лет, кто забросил 30 шайб в сезоне

Защитник «Колорадо Эвлеанш» Кейл Макар во встрече регулярного сезона с «Коламбус Блю Джекетс» (7:3) набрал 3 (1+2) очка. Теперь на счету 26-летнего канадца 90 (30+60) очков в 77 играх нынешней регулярки.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макар стал первым защитником НХЛ за 16 лет, кто забросил 30 шайб в сезоне. В сезоне-2008/2009 до данной отметки добрался Майк Грин (31 шайба).

Кроме того, Макар стал пятым защитником в истории НХЛ, забившим 30 шайб и сделавшим 60 результативных передач за один сезон. Ранее подобное удавалось Полу Коффи (четыре раза), Рэю Бурку, Дени Потвину (три раза) и Бобби Орру (пять раз).