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Кейл Макар — первый защитник НХЛ за 16 лет, кто забросил 30 шайб в сезоне

Кейл Макар — первый защитник НХЛ за 16 лет, кто забросил 30 шайб в сезоне
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Защитник «Колорадо Эвлеанш» Кейл Макар во встрече регулярного сезона с «Коламбус Блю Джекетс» (7:3) набрал 3 (1+2) очка. Теперь на счету 26-летнего канадца 90 (30+60) очков в 77 играх нынешней регулярки.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 7
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Лехконен, Тэйвз) – 03:25     1:1 Монахан (Фаббро, Воронков) – 06:35     1:2 Нельсон (Макар, Тэйвз) – 18:05     2:2 Астон-Риз – 24:16     3:2 Дженнер (Джонсон, Джонсон) – 27:56     3:3 Койл (Вуд, Джонсон) – 32:39     3:4 Келли (Друри) – 34:02     3:5 Макар (Маккиннон, Койл) – 39:22 (pp)     3:6 Тэйвз (Макар, Маккиннон) – 44:01     3:7 Вуд (Койл) – 45:49    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макар стал первым защитником НХЛ за 16 лет, кто забросил 30 шайб в сезоне. В сезоне-2008/2009 до данной отметки добрался Майк Грин (31 шайба).

Кроме того, Макар стал пятым защитником в истории НХЛ, забившим 30 шайб и сделавшим 60 результативных передач за один сезон. Ранее подобное удавалось Полу Коффи (четыре раза), Рэю Бурку, Дени Потвину (три раза) и Бобби Орру (пять раз).

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