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«Был алгоритм действий, а сейчас всё нарушилось». Экс-тренер «Нефтехимика» — об увольнении

«Был алгоритм действий, а сейчас всё нарушилось». Экс-тренер «Нефтехимика» — об увольнении
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Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился эмоциями после своей отставки из нижнекамского клуба.

– Первые эмоции уже остыли? Как себя сейчас чувствуете в ментальном плане?
– Пока никак. Пока всё это перевариваю, такая ситуация первый раз у меня в жизни. Трудно описать свои эмоции, они непонятные. У меня был определённый план, алгоритм действий. А сейчас всё это нарушилось. Пока даже не знаю, что конкретно буду делать и как дальше всё будет развиваться. Всё произошло молниеносно, к такому я был не готов.

– Нужно время, чтобы всё это улеглось?
– Какое-то время определённо должно пройти, но в любом случае для меня это большое событие. И оно не со знаком плюс, мягко скажем.

– Как прошёл разговор с руководством по окончании сезона?
– Нормально, но сравнивать мне не с чем. Раньше с командой так не расставался. Всё было корректно, деловой разговор. Мне дали понять, что это тяжёлое решение, до последнего не знали, как поступить. В итоге пришли к такому варианту, – сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Олегом Леонтьевым читайте на «Чемпионате» сегодня, 4 апреля, в 13:00 мск.

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