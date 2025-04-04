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Леонтьев — о Гришине: ещё в феврале начали ходить слухи об интересе к нему «Нефтехимика»

Леонтьев — о Гришине: ещё в феврале начали ходить слухи об интересе к нему «Нефтехимика»
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Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев заявил, что в скором времени нижнекамский клуб может возглавить Игорь Гришин.

– Откуда у вас была информация про интерес «Нефтехимика» к Игорю Гришину?
– Ещё в феврале начали ходить слухи, хоккейный мир очень узкий. Затем в марте в телеграм-каналах уже стала появляться информация об этом, ни для кого это не было секретом. Кто хотел получить информацию, мог это сделать.

– Как я понял, вы открыты к диалогу с новым тренером «Нефтехимика»? Готовы проконсультировать в случае необходимости?
– Конечно, если будет интерес – мы пообщаемся. К тому же я хорошо знаю Гришина, поэтому никаких закрытых тем, отторжения нет. Нужна будет информация – помогу, чем смогу, – сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Олегом Леонтьевым читайте на «Чемпионате» сегодня, 4 апреля, в 13:00 мск.

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