Леонтьев — о Гришине: ещё в феврале начали ходить слухи об интересе к нему «Нефтехимика»

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев заявил, что в скором времени нижнекамский клуб может возглавить Игорь Гришин.

– Откуда у вас была информация про интерес «Нефтехимика» к Игорю Гришину?

– Ещё в феврале начали ходить слухи, хоккейный мир очень узкий. Затем в марте в телеграм-каналах уже стала появляться информация об этом, ни для кого это не было секретом. Кто хотел получить информацию, мог это сделать.

– Как я понял, вы открыты к диалогу с новым тренером «Нефтехимика»? Готовы проконсультировать в случае необходимости?

– Конечно, если будет интерес – мы пообщаемся. К тому же я хорошо знаю Гришина, поэтому никаких закрытых тем, отторжения нет. Нужна будет информация – помогу, чем смогу, – сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Олегом Леонтьевым читайте на «Чемпионате» сегодня, 4 апреля, в 13:00 мск.