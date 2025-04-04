Леонтьев: на данный момент думаю только о КХЛ, вижу себя только главным тренером

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением о перспективах своего карьерного будущего.

– Вы рассматриваете работу только в КХЛ? Либо готовы в случае чего возглавить команды ВХЛ, МХЛ?

– На данный момент думаю только о КХЛ.

– В тренерском штабе другого специалиста готовы поработать?

– Пока об этом не думал.

– Если будет выбор между позицией ассистента в топ-клубе и главного тренера в команде с небольшими возможностями, что предпочтёте?

– Я себя вижу пока только главным тренером.

– Работа в Беларуси вас бы заинтересовала? Где-то в Европе, за границей? Казахстан?

– Пока приоритет только на КХЛ, – сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.