Леонтьев: на данный момент думаю только о КХЛ, вижу себя только главным тренером

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением о перспективах своего карьерного будущего.
– Вы рассматриваете работу только в КХЛ? Либо готовы в случае чего возглавить команды ВХЛ, МХЛ?
– На данный момент думаю только о КХЛ.
– В тренерском штабе другого специалиста готовы поработать?
– Пока об этом не думал.
– Если будет выбор между позицией ассистента в топ-клубе и главного тренера в команде с небольшими возможностями, что предпочтёте?
– Я себя вижу пока только главным тренером.
– Работа в Беларуси вас бы заинтересовала? Где-то в Европе, за границей? Казахстан?
– Пока приоритет только на КХЛ, – сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.