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Леонтьев: на данный момент думаю только о КХЛ, вижу себя только главным тренером

Леонтьев: на данный момент думаю только о КХЛ, вижу себя только главным тренером
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Комментарии

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением о перспективах своего карьерного будущего.

– Вы рассматриваете работу только в КХЛ? Либо готовы в случае чего возглавить команды ВХЛ, МХЛ?
– На данный момент думаю только о КХЛ.

– В тренерском штабе другого специалиста готовы поработать?
– Пока об этом не думал.

– Если будет выбор между позицией ассистента в топ-клубе и главного тренера в команде с небольшими возможностями, что предпочтёте?
– Я себя вижу пока только главным тренером.

– Работа в Беларуси вас бы заинтересовала? Где-то в Европе, за границей? Казахстан?
– Пока приоритет только на КХЛ, – сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Олегом Леонтьевым читайте на «Чемпионате»:
«Была игра, побеждали лидеров. Не думал, что меня уволят». Интервью с Олегом Леонтьевым
Эксклюзив
«Была игра, побеждали лидеров. Не думал, что меня уволят». Интервью с Олегом Леонтьевым
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