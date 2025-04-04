Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Леонтьев: можете пообщаться с любым игроком «Нефтехимика» — конфликтов ни с кем не было

Леонтьев: можете пообщаться с любым игроком «Нефтехимика» — конфликтов ни с кем не было
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев опроверг информацию о возможных конфликтах с игроками клуба.

– У вас никаких конфликтов с легионерами не было? Об этом также писала местная пресса.
– Не знаю, про каких ребят писали, про какие конфликты. Можете напрямую связаться, пообщаться с любым игроком «Нефтехимика», и с нынешними, и с теми, кто ушёл из команды. И вам они напрямую честно всё скажут. Ни с кем никаких конфликтов не было, тем более с легионерами.

Это всё выдумка, обидная ложь. Люди читают, верят, а в реальности ничего не было. Иногда попадает мне, читаешь – и грустно видеть наглую ложь. Не то что мне всё равно, но бог им судья. Никаких конфликтов у меня с игроками не было, как это может быть? Они потом не будут за тебя выходить и биться. Любой тренер вам так скажет, – сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Олегом Леонтьевым читайте на «Чемпионате»:
«Была игра, побеждали лидеров. Не думал, что меня уволят». Интервью с Олегом Леонтьевым
Эксклюзив
«Была игра, побеждали лидеров. Не думал, что меня уволят». Интервью с Олегом Леонтьевым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android