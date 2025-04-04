Леонтьев: можете пообщаться с любым игроком «Нефтехимика» — конфликтов ни с кем не было

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев опроверг информацию о возможных конфликтах с игроками клуба.

– У вас никаких конфликтов с легионерами не было? Об этом также писала местная пресса.

– Не знаю, про каких ребят писали, про какие конфликты. Можете напрямую связаться, пообщаться с любым игроком «Нефтехимика», и с нынешними, и с теми, кто ушёл из команды. И вам они напрямую честно всё скажут. Ни с кем никаких конфликтов не было, тем более с легионерами.

Это всё выдумка, обидная ложь. Люди читают, верят, а в реальности ничего не было. Иногда попадает мне, читаешь – и грустно видеть наглую ложь. Не то что мне всё равно, но бог им судья. Никаких конфликтов у меня с игроками не было, как это может быть? Они потом не будут за тебя выходить и биться. Любой тренер вам так скажет, – сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.