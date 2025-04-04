«Атипично для «Динамо». Александр Лукашенко — о победе минчан над ЦСКА со счётом 7:0

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил победу минского «Динамо» над ЦСКА в матче серии Кубка Гагарина со счётом 7:0 (3-2 в серии).

«Рано ещё. Очень-очень рано. То, что было вчера, это атипично для минского «Динамо». Они умеют как сыграть отлично, так и провалиться на завтра. Поэтому посмотрим, что будет завтра. Но то, что вы благородно в третьем периоде поступили… Да и ЦСКА молодцы, не ломились в открытую дверь, не старались с «нуля» уйти. А мы не старались добить, забить.

То, что во втором периоде расслабились, — недопустимо. Если положено грести двумя вёслами, надо грести двумя. А они уже во втором периоде начали играть клюшкой одной рукой», — приводит слова Лукашенко БелТА.