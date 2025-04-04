«Атипично для «Динамо». Александр Лукашенко — о победе минчан над ЦСКА со счётом 7:0
Поделиться
Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил победу минского «Динамо» над ЦСКА в матче серии Кубка Гагарина со счётом 7:0 (3-2 в серии).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
03 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Бориков (Липский, Тирни) – 01:45 (5x5) 2:0 Энас (Гросс, Хенкель) – 10:26 (5x5) 3:0 Бориков (Тирни, Брук) – 11:38 (5x5) 4:0 Хэмилтон (Сотишвили, Кузнецов) – 19:38 (5x5) 5:0 Горбунов (Улле, Энас) – 23:11 (5x5) 6:0 Стась (Кузнецов, Хэмилтон) – 23:29 (5x5) 7:0 Горбунов (Волков) – 27:30 (5x5)
«Рано ещё. Очень-очень рано. То, что было вчера, это атипично для минского «Динамо». Они умеют как сыграть отлично, так и провалиться на завтра. Поэтому посмотрим, что будет завтра. Но то, что вы благородно в третьем периоде поступили… Да и ЦСКА молодцы, не ломились в открытую дверь, не старались с «нуля» уйти. А мы не старались добить, забить.
То, что во втором периоде расслабились, — недопустимо. Если положено грести двумя вёслами, надо грести двумя. А они уже во втором периоде начали играть клюшкой одной рукой», — приводит слова Лукашенко БелТА.
Комментарии
- 4 апреля 2025
-
12:35
-
12:20
-
12:06
-
11:50
-
11:33
-
11:15
-
11:00
-
10:47
-
10:30
-
10:12
-
09:55
-
09:45
-
09:35
-
09:24
-
09:10
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
07:41
-
07:19
-
06:49
-
05:57
-
05:47
-
05:43
-
05:22
-
05:02
-
04:37
-
04:11
-
03:37
-
03:25
-
02:48
-
02:46
-
02:27