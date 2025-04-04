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«Атипично для «Динамо». Александр Лукашенко — о победе минчан над ЦСКА со счётом 7:0

«Атипично для «Динамо». Александр Лукашенко — о победе минчан над ЦСКА со счётом 7:0
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Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил победу минского «Динамо» над ЦСКА в матче серии Кубка Гагарина со счётом 7:0 (3-2 в серии).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
03 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Бориков (Липский, Тирни) – 01:45 (5x5)     2:0 Энас (Гросс, Хенкель) – 10:26 (5x5)     3:0 Бориков (Тирни, Брук) – 11:38 (5x5)     4:0 Хэмилтон (Сотишвили, Кузнецов) – 19:38 (5x5)     5:0 Горбунов (Улле, Энас) – 23:11 (5x5)     6:0 Стась (Кузнецов, Хэмилтон) – 23:29 (5x5)     7:0 Горбунов (Волков) – 27:30 (5x5)    

«Рано ещё. Очень-очень рано. То, что было вчера, это атипично для минского «Динамо». Они умеют как сыграть отлично, так и провалиться на завтра. Поэтому посмотрим, что будет завтра. Но то, что вы благородно в третьем периоде поступили… Да и ЦСКА молодцы, не ломились в открытую дверь, не старались с «нуля» уйти. А мы не старались добить, забить.

То, что во втором периоде расслабились, — недопустимо. Если положено грести двумя вёслами, надо грести двумя. А они уже во втором периоде начали играть клюшкой одной рукой», — приводит слова Лукашенко БелТА.

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