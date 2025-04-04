Экс-тренер «Нефтехимика»: у Лукаша Клока рожала супруга, он переживал, привезти её не мог

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев объяснил причины, по которым чешский защитник Лукаш Клок покинул клуб по семейным обстоятельствам.

– По ходу сезона из «Нефтехимика» ушёл по семейным обстоятельствам Лукаш Клок. В результате он играл в Швейцарии. Можете рассказать поподробнее об этой истории?

– До последнего было непонятно, он вообще приедет или нет, поэтому мы подписали Богдана Киселевича. И когда уже перед самым стартом сборов он приехал на хороший контракт, мы надеялись, что он будет нашим лидером, но у него супруга рожала в августе-сентябре, парень переживал по этому поводу, привезти её не мог.

Сезон начал не так уверенно, в его действиях были как положительные моменты, так и не очень. Того Клока, на которого мы рассчитывали, мы не увидели. Поговорили с ним, пришли к решению, что ему лучше поехать домой. Никакой подоплёки, всё тактично, грамотно и корректно.

– Не так, как Криштоф, который буквально сбежал из «Сочи»?

– Конечно, нет. Мы нормально пообщались, всё было по-человечески, – сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.