Леонтьев: шесть человек на травме, запасных нет, усилиться не могли — вот и итог

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев объяснил причины неудач своей команды в середине регулярного чемпионата.

– Третий сезон команда накатывает к концовке чемпионата. Но почему не удавалось из раза в раз стабильно проводить матчи осенью и ранней зимой?

– Мы всегда стараемся подводить команду на пик к старту плей-офф. В этот раз старт был как раз хороший, был сбалансированный состав, была игра, хорошо подготовились к чемпионату, вошли в хорошей форме к сезону. Но тут получает травму наш лидер Дергачёв, потом Брюквин, Ди, Сериков не выходил, ещё два человека из основы были на травме.

Шесть человек на травме, ведущих игроков, а скамейки запасных практически нет, невозможно было заменить лидеров. И то мы какое-то время продержались, но я понимал, что спад будет. Играли одни и те же, в четыре звена и три пары, вообще без замен. Очень жёсткий режим, вот и итог. Усилиться точечно тоже не могли, – сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.