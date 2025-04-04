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Леонтьев: шесть человек на травме, запасных нет, усилиться не могли — вот и итог

Леонтьев: шесть человек на травме, запасных нет, усилиться не могли — вот и итог
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Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев объяснил причины неудач своей команды в середине регулярного чемпионата.

– Третий сезон команда накатывает к концовке чемпионата. Но почему не удавалось из раза в раз стабильно проводить матчи осенью и ранней зимой?
– Мы всегда стараемся подводить команду на пик к старту плей-офф. В этот раз старт был как раз хороший, был сбалансированный состав, была игра, хорошо подготовились к чемпионату, вошли в хорошей форме к сезону. Но тут получает травму наш лидер Дергачёв, потом Брюквин, Ди, Сериков не выходил, ещё два человека из основы были на травме.

Шесть человек на травме, ведущих игроков, а скамейки запасных практически нет, невозможно было заменить лидеров. И то мы какое-то время продержались, но я понимал, что спад будет. Играли одни и те же, в четыре звена и три пары, вообще без замен. Очень жёсткий режим, вот и итог. Усилиться точечно тоже не могли, – сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Олегом Леонтьевым читайте на «Чемпионате»:
«Была игра, побеждали лидеров. Не думал, что меня уволят». Интервью с Олегом Леонтьевым
Эксклюзив
«Была игра, побеждали лидеров. Не думал, что меня уволят». Интервью с Олегом Леонтьевым
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