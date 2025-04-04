Леонтьев: расхожее мнение, что легионеры отыграли регулярку, бонусы выбили, и всё

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался об игре «Сибири» в плей-офф Кубка Гагарина.

— Всякое бывает, «Сибирь» доказала, что два разгромных поражения в Уфе не приговор. При своих болельщиках Новосибирск реабилитировался. Тем и интересен хоккей, своей непредсказуемостью.

– Говоря о проблемах «Сибири», отмечают конфликтных легионеров в Новосибирске. Вы согласны с мнением, что нельзя делать ставку на легионеров в плей-офф?

– Мне сложно что-то говорить, не зная всей внутренней кухни. Надо быть внутри команды. «Сибирь» – крепкий коллектив, достигла основного результата. Возможно, было самоуспокоение, решили задачу и на первые два матча выходили немного неготовыми. Уфа задала высокий темп, играла в агрессивном стиле. А когда стали проигрывать в две-три шайбы, руки, видимо, опустились окончательно, играли не в полную силу. С другой стороны, какая разница, с каким счётом проигрывать в плей-офф? Что 1:0, что 7:0. Это только один матч, надо настраиваться на следующий.

Касательно легионеров давняя история, расхожее мнение. Не только про «Сибирь», и про другие команды так говорили. Отыграли «гладкий» чемпионат приезжие игроки, бонусы себе выбили, и всё. Борьба за Кубок Гагарина им неинтересна. Я этого не понимаю, профессионал должен всегда играть на максимум, не только в регулярке, но и в плей-офф. Наоборот, плей-офф – это самое интересное. Тут надо знать людей, их психологию. С легионерами «Сибири» я не знаком. Большинство легионеров бьются за свой клуб, я с таким отношением от игроков сам не сталкивался и огульно говорить про кого-то негативно не буду, – сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.