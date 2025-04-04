Леонтьев — об «Адмирале»: на первый план в плей-офф выходит характер

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением о причинах успешной игры «Адмирала» в серии плей-офф против «Трактора».

– Удивлены тем, как играет «Адмирал»? В последних матчах регулярного чемпионата он проиграл вашей команде в Нижнекамске, а сейчас на равных ведёт борьбу с лидером Восточной конференции.

– Немного удивлён, но, уже когда начинаешь анализировать, почему это произошло, многое становится понятно. Тут несколько факторов, которые повлияли на результат. «Адмирал» будто бы находился на спаде, «Трактор», наоборот, на ходу закончил чемпионат и видит проблемы у соперника. Определённая недооценка со стороны Челябинска была.

В свою очередь Владивостоку важно реабилитироваться за поражения в конце регулярного чемпионата. Настроиться на плей-офф. Плюс сама игра в кубковых матчах уже совсем другой характер имеет, заруба каждый матч. Фактор перелётов, своей площадки. А на первый план выходит характер, с этим проблем у «Адмирала» никогда не было.

– Что-то поменял в игре своей команды Тамбиев по сравнению с концовкой регулярного чемпионата? Есть мнение, например, что под конец «гладкого» чемпионата он нагрузил коллектив, чтобы выйти на пик в плей-офф.

– Возможно, что и этот момент был. Если ты уже знаешь, что точно выходишь в плей-офф, то можешь где-то чуть отпустить ситуацию. Хотя у них всё известно стало не так чтобы давно, незадолго до окончания регулярки.

Не думаю, что перед плей-офф будут рисковать и сильно грузить команду серьёзными физическими нагрузками. Игры через день, нужно постоянно быть на максимуме. А когда в конце чемпионата сил и так уже немного, а тебя ещё и нагрузили, не всегда это хорошая история, – сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.