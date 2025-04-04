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Экс-тренер «Нефтехимика»: уверен, что дали бы в плей-офф бой любому сопернику

Экс-тренер «Нефтехимика»: уверен, что дали бы в плей-офф бой любому сопернику
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Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев заявил, что нижнекамский клуб боролся бы в каждом матче, если бы попал в розыгрыш Кубка Гагарина.

– «Нефтехимику» было бы под силу дать бой «Трактору»?
– Судя по тому, что мы вышли практически на свой пик, мы были готовы играть в плей-офф. В последних 15 матчах только два поражения в основное время. В остальных матчах либо победа, либо поражение в овертайме или буллитах. Команда была сплочённая, заряженная. Играли от ножа, каждый матч как последний. С таким же настроем зашли бы в плей-офф, и уверен, что дали бы серьёзный бой любому сопернику, который нам бы попался.

– Блекло смотрелось в плей-офф «Торпедо». Насколько я понимаю, вы считаете, что на Востоке пробиться в кубковую восьмёрку сложнее? Вы за общую таблицу без разделения конференций?
– Я считаю, что на Востоке конкуренция в этом плане выше, попасть в плей-офф сложнее. У меня такое видение. С небольшими возможностями сложно бороться, в спорте всё бывает, но когда против тебя шесть-семь топовых команд, которые всегда ставят максимальные задачи перед собой, за восьмую позицию ведут борьбу пять-шесть команд. Нашему клубу было непросто против них. А попав в плей-офф на Востоке, ты уже на полном серьёзе можешь говорить про борьбу за Кубок Гагарина. Ничего не страшно, – сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Олегом Леонтьевым читайте на «Чемпионате»:
«Была игра, побеждали лидеров. Не думал, что меня уволят». Интервью с Олегом Леонтьевым
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«Была игра, побеждали лидеров. Не думал, что меня уволят». Интервью с Олегом Леонтьевым
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