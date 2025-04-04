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Вячеслав Быков оценил работу тренерского штаба Романа Ротенберга в СКА

Вячеслав Быков оценил работу тренерского штаба Романа Ротенберга в СКА
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Бывший наставник сборной России Вячеслав Быков оценил работу тренерского штаба Романа Ротенберга в СКА.

«У СКА, в принципе, молодая команда, но есть и опытные игроки, которые поддерживают молодёжь. Но Ротенберг, в общем-то, не первый год работает с командой, он завоёвывал уже Кубок Гагарина, мне кажется, тот тренерский штаб, который у него есть, те коллеги, с которыми он работает, опытные специалисты и знают, как нужно действовать, готовить игроков исходя из ситуации.

В СКА очень опытные ребята, прошедшие огонь, воду и медные трубы. Они были в разных ситуациях, опыт подтверждает. Ротенберг создал этот тренерский штаб. У СКА молодая команда и очень перспективная, здесь нужен действительно опыт, чтобы вселять уверенность в игроков и правильно их настраивать», — приводит слова Быкова LiveResult.

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