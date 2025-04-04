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Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 4 апреля

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 4 апреля
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Сегодня, 4 апреля, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 15-й тур
04 апреля 2025, пятница. 10:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Барыс
Астана
1:0 Зырянов – 08:12 (3x3)     2:0 Зырянов (Гриценко) – 08:42 (3x3)     3:0 Михалёв (Елизаров) – 10:13 (3x3)     3:1 Перкин (Корчагин) – 12:52 (3x3)     3:2 Мангисбаев (Александров) – 17:28 (3x3)     4:2 Кривченков (Рыжих) – 20:27 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 15-й тур
04 апреля 2025, пятница. 10:50 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 5
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Несветаев (Бородкин) – 06:42 (3x3)     0:2 Аскаров (Несветаев) – 06:48 (3x3)     1:2 Хмелевски – 08:46 (3x3)     2:2 Хмелевски – 12:29     2:3 Богуш (Губарев) – 13:27 (3x3)     3:3 Сулейманов – 14:36     4:3 Сулейманов – 16:59     4:4 Шумаков (Акишин) – 16:59 (3x3)     4:5 Шумаков – 21:00    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

Календарь КХЛ 3х3
Таблица КХЛ 3х3
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Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 3 апреля
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