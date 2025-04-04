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Леонтьев — о минском «Динамо»: приятно смотреть на коллектив, могут серьёзно пошуметь

Леонтьев — о минском «Динамо»: приятно смотреть на коллектив, могут серьёзно пошуметь
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Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением о выступлениях минского «Динамо» в сезоне КХЛ.

— Вы близки к белорусскому хоккею. Следите за минским «Динамо», удивляет преображение команды в этом сезоне?
— Я прежде всего российский тренер, родился в России. В Беларуси я жил, играл, работал, слежу по возможности. И за минским «Динамо» слежу, как и за всеми командами. Приятно смотреть на коллектив, сбалансированный, ровный состав, крепкая оборона, ребята из АХЛ, надёжная вратарская бригада, перспективные молодые доморощенные игроки. Думаю, что «Динамо» серьёзно может пошуметь.

— Это тренерский успех Дмитрия Квартального?
— Это классический образец команды, которая может достигнуть большой цели. Хорошая вратарская бригада, крепкая оборона из опытных ребят, закалённых бойцов. Три пары — и все с большим опытом, жёсткая, стабильная. И креативное нападение. Есть баланс, — сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Олегом Леонтьевым читайте на «Чемпионате»:
«Была игра, побеждали лидеров. Не думал, что меня уволят». Интервью с Олегом Леонтьевым
Эксклюзив
«Была игра, побеждали лидеров. Не думал, что меня уволят». Интервью с Олегом Леонтьевым
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