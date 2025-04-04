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Леонтьев: в Беларуси 20 лет назад вложились в строительство ледовых арен — и вот результат

Леонтьев: в Беларуси 20 лет назад вложились в строительство ледовых арен — и вот результат
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Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал о причинах роста уровня белорусского хоккея в последние годы.

— В целом наблюдается пик развития белорусского хоккея, много ребят из Беларуси — на ведущих ролях и в других командах КХЛ. За счёт чего такой подъём?
— Большое внимание уделяется этому виду спорта, здорово работают детско-юношеские школы, 15-20 лет назад много вложились в строительство ледовых арен, не только в больших городах, но и в малых. И мы видим, как это сейчас даёт результат, в виде большого количества игроков высокого класса. И в КХЛ, и в АХЛ, и даже в НХЛ.

— За белорусами в НХЛ следите? Протас проводит выдающийся сезон, Левшунов вошёл с двух ног в «Чикаго»…
— Колячонок ещё, Шарангович, много игроков, и в АХЛ ещё есть ребята. Слежу за ними, хороший прогресс, здорово, что есть достойная смена братьям Костицыным, Мише Грабовскому, Руслану Салею, Владимиру Цыплакову. Рад за братскую страну, — сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Олегом Леонтьевым читайте на «Чемпионате»:
«Была игра, побеждали лидеров. Не думал, что меня уволят». Интервью с Олегом Леонтьевым
Эксклюзив
«Была игра, побеждали лидеров. Не думал, что меня уволят». Интервью с Олегом Леонтьевым
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