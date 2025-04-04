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Леонтьев – о Шаранговиче: у всех бывают спады, это нормально. Ещё выйдет на свой уровень

Леонтьев – о Шаранговиче: у всех бывают спады, это нормально. Ещё выйдет на свой уровень
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Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением об игре белорусского форварда «Калгари Флэймз» Егора Шаранговича в текущем сезоне.

– Шарангович по прошлому сезону был близок к статусу элитного игрока на уровне НХЛ, а сейчас наблюдается регресс. Стоит бить тревогу?
– В последнее время он вновь начал забивать, статистика набирается. Может, ещё выйдет на свой уровень и в этом сезоне, всё в порядке. У всех бывают спады, это нормально. НХЛ очень конкурентная лига, сам факт того, что он выходит в основном составе команды НХЛ, которая ведёт борьбу за плей-офф – уже говорит о многом. Уверен, что он будет выжимать из себя всё, – сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Олегом Леонтьевым читайте на «Чемпионате»:
«Была игра, побеждали лидеров. Не думал, что меня уволят». Интервью с Олегом Леонтьевым
Эксклюзив
«Была игра, побеждали лидеров. Не думал, что меня уволят». Интервью с Олегом Леонтьевым
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Новости. Хоккей
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