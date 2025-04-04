Леонтьев: лидеры минского «Динамо» Мороз и Пинчук готовы к НХЛ

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением о перспективах белорусских хоккеистов минского «Динамо» Вадима Мороза и Виталия Пинчука в НХЛ.

– Белорусы в КХЛ готовы к НХЛ?

– Лидеры минского «Динамо» вполне. Вадим Мороз уже несколько сезонов поиграл, у него хороший возраст, есть опыт. И Виталий Пинчук может попробовать, почему нет. Я думаю, они не затеряются за океаном, – сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, ранее о готовности Вадима Мороза и Виталия Пинчука уехать в НХЛ говорил бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.