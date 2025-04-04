Леонтьев: если приедут все лидеры Беларуси на ЧМ, никому с ними просто не будет

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением о перспективах сборной Беларуси по хоккею в международных встречах

— Не обидно, что Беларусь не играет на международной арене именно сейчас? Мысль какая: у России всегда были и будут игроки высокого класса, команда всегда в борьбе за медали любого турнира. А такие страны, как Беларусь, зависят от поколения, и лучшее поколение XXI века остаётся не у дел…

— Конечно, не хватает матчей сборных, опыт международных игр неоценим. Пока на чемпионаты мира не пускают ни Россию, ни Беларусь, но этот момент нужно просто переждать, и всё будет нормально.

— Беларусь в оптимальном составе способна будет бороться за высокие задачи? Например, попасть в четвёрку лучших на ЧМ, зацепиться за медали…

— Почему нет? Если приедут все лидеры, собрать всех ребят, кто на ведущих ролях, — это будет серьёзная сила. Есть пример сборной Латвии: она недавно смогла выиграть бронзу, мало кто этого ожидал. Лучший состав сборной Беларуси будет даже посильнее, поинтереснее. Никому просто с ними не будет, — сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.