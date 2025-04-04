Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Леонтьев – о разгроме «Нефтехимика» в Тольятти: игроки сами были в шоке от произошедшего

Леонтьев – о разгроме «Нефтехимика» в Тольятти: игроки сами были в шоке от произошедшего
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев объяснил причины поражения своего клуба в матче с «Ладой» (1:7) 16 марта 2025 года.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
7 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Камара (Шараканов, Кугрышев) – 06:35 (5x4)     2:0 Камара (Попугаев) – 09:17 (5x5)     2:1 Лещенко (Сериков, Барбер) – 10:00 (5x5)     3:1 Михайлов (Ибрагимов, Неколенко) – 33:31 (4x5)     4:1 Алтыбармакян – 34:29 (4x5)     5:1 Фисенко (Михайлов, Неколенко) – 49:28 (5x4)     6:1 Кугрышев (Алтыбармакян, Шараканов) – 53:37 (5x4)     7:1 Попугаев (Калабушкин, Кугрышев) – 56:53 (5x5)    

– Главный вопрос по результатам «Нефтехимика» – что случилось в Тольятти? И до, и после команда смотрелась, как одна из лучших в лиге, но конкретно в матче с «Ладой» был полный провал.
– До Тольятти у нас была хорошая серия побед, СКА, «Динамо», Казань, Челябинск. В Ярославле много сил потратили, одержали тяжёлую победу. И когда идёшь в таком напряжении от матча к матчу, отдаёшь все силы… Невозможно все игры отыграть на самом высоком уровне. Тем более, у нас много молодых ребят было в команде, не так много опыта в КХЛ у них. Там и сценарий матча был такой, с нелепыми ошибками в средней зоне. Игроки сами были в шоке от произошедшего.

А у Тольятти ребята были настроенными, как сказал их тренер, когда команда три дня отдыхает – она звенит. И как раз нашла коса на камень. Они отдыхали, восстанавливались, были лучше функционально готовы. Был и дополнительный стимул, выплатили зарплату за два месяца. Это тоже подняло настроение. Не получилось в начале, соперник выбежал заряженным, все хотят побеждать.

– Не было звонка сверху сразу после игры с «Ладой» в Тольятти?
– Нет, разговора с руководством после того поражения не было, – сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Олегом Леонтьевым читайте на «Чемпионате»:
«Была игра, побеждали лидеров. Не думал, что меня уволят». Интервью с Олегом Леонтьевым
Эксклюзив
«Была игра, побеждали лидеров. Не думал, что меня уволят». Интервью с Олегом Леонтьевым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android