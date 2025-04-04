Леонтьев – о разгроме «Нефтехимика» в Тольятти: игроки сами были в шоке от произошедшего

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев объяснил причины поражения своего клуба в матче с «Ладой» (1:7) 16 марта 2025 года.

– Главный вопрос по результатам «Нефтехимика» – что случилось в Тольятти? И до, и после команда смотрелась, как одна из лучших в лиге, но конкретно в матче с «Ладой» был полный провал.

– До Тольятти у нас была хорошая серия побед, СКА, «Динамо», Казань, Челябинск. В Ярославле много сил потратили, одержали тяжёлую победу. И когда идёшь в таком напряжении от матча к матчу, отдаёшь все силы… Невозможно все игры отыграть на самом высоком уровне. Тем более, у нас много молодых ребят было в команде, не так много опыта в КХЛ у них. Там и сценарий матча был такой, с нелепыми ошибками в средней зоне. Игроки сами были в шоке от произошедшего.

А у Тольятти ребята были настроенными, как сказал их тренер, когда команда три дня отдыхает – она звенит. И как раз нашла коса на камень. Они отдыхали, восстанавливались, были лучше функционально готовы. Был и дополнительный стимул, выплатили зарплату за два месяца. Это тоже подняло настроение. Не получилось в начале, соперник выбежал заряженным, все хотят побеждать.

– Не было звонка сверху сразу после игры с «Ладой» в Тольятти?

– Нет, разговора с руководством после того поражения не было, – сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.