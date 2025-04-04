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Экс-тренер «Нефтехимика»: 23 овертайма могли бы помочь в плане набора очков

Экс-тренер «Нефтехимика»: 23 овертайма могли бы помочь в плане набора очков
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Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением о причинах неудач своей команды в овертаймах и буллитных сериях.

— «Нефтехимик» побил все антирекорды лиги по поражениям за пределами основного времени — в овертаймах и в буллитах. Что это было, проблемы с физикой? Команда уставала, не хватало сил на концовку?
— У нас боевая команда, мы бились в каждой игре. Поэтому было много матчей, которые уходили за пределы основного времени. Конечно, мы только 2 встречи из 12 в овертаймах, в буллитных сериях — 4 из 11. Эти 23 овертайма нам могли бы помочь в плане набора очков, но так получилось, сейчас смотришь, анализируешь эти овертаймы, каких-то тактических ошибок я не видел, скорее индивидуальные ошибки отдельных игроков. Более высокий класс игроков соперника делает результат в овертайме и в буллитах, у кого состав лучше – тот и побеждает, — сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Олегом Леонтьевым читайте на «Чемпионате»:
«Была игра, побеждали лидеров. Не думал, что меня уволят». Интервью с Олегом Леонтьевым
Эксклюзив
«Была игра, побеждали лидеров. Не думал, что меня уволят». Интервью с Олегом Леонтьевым
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