Леонтьев – о Якупове: Наиль провёл хороший сезон в Нижнекамске, был интерес его оставить

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался об уходе из клуба Наиля Якупова и Артёма Загидулина.

– Почему не сохранили Наиля Якупова? В текущем сезоне он доказывает, что его ещё рано списывать со счетов.

– Наиль провёл хороший сезон, по статистике в Нижнекамске всё было здорово. До травмы был лидером команды, образцом для ребят. Потом были проблемы со здоровьем, выбыл до конца чемпионата. В этом году сыграл очень здорово, и я за него рад. Интерес у нас был его оставить, не знаю, кто что пишет, у нас была другая информация.

– По инициативе клуба расстались с вратарём Артёмом Загидулиным. Он сделал «сухарь» за «Спартак» в плей-офф, это не было трансферной ошибкой?

– По Артёму всё очень просто, он сам стремился попасть в команду повыше статусом. Спокойно с ним поговорили, поняли его. По его игре, хорошо, сыграл на «ноль», а затем его быстро заменили. Статистика у него сейчас примерно такая же, как и была у нас. Стабильности не хватает, это видно. Филипп Долганов его переиграл, Загидулин хотел быть первым номером. Поэтому приняли такое решение, игрок и сам хотел уйти, а мы препятствовать не стали, – сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.