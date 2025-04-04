Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Леонтьев – о Якупове: Наиль провёл хороший сезон в Нижнекамске, был интерес его оставить

Леонтьев – о Якупове: Наиль провёл хороший сезон в Нижнекамске, был интерес его оставить
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался об уходе из клуба Наиля Якупова и Артёма Загидулина.

– Почему не сохранили Наиля Якупова? В текущем сезоне он доказывает, что его ещё рано списывать со счетов.
– Наиль провёл хороший сезон, по статистике в Нижнекамске всё было здорово. До травмы был лидером команды, образцом для ребят. Потом были проблемы со здоровьем, выбыл до конца чемпионата. В этом году сыграл очень здорово, и я за него рад. Интерес у нас был его оставить, не знаю, кто что пишет, у нас была другая информация.

– По инициативе клуба расстались с вратарём Артёмом Загидулиным. Он сделал «сухарь» за «Спартак» в плей-офф, это не было трансферной ошибкой?
– По Артёму всё очень просто, он сам стремился попасть в команду повыше статусом. Спокойно с ним поговорили, поняли его. По его игре, хорошо, сыграл на «ноль», а затем его быстро заменили. Статистика у него сейчас примерно такая же, как и была у нас. Стабильности не хватает, это видно. Филипп Долганов его переиграл, Загидулин хотел быть первым номером. Поэтому приняли такое решение, игрок и сам хотел уйти, а мы препятствовать не стали, – сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Олегом Леонтьевым читайте на «Чемпионате»:
«Была игра, побеждали лидеров. Не думал, что меня уволят». Интервью с Олегом Леонтьевым
Эксклюзив
«Была игра, побеждали лидеров. Не думал, что меня уволят». Интервью с Олегом Леонтьевым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android