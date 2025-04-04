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Дементьев ответил на вопрос о важности Президентского кубка для «Вашингтона»

Дементьев ответил на вопрос о важности Президентского кубка для «Вашингтона»
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев ответил на вопрос о важности стать обладателем Президентского кубка НХЛ для «Вашингтон Кэпиталз».

— Какие шансы у «Вашингтона» на Президентский кубок?
— Я думаю, что у команды стоят несколько иные задачи. Главная цель – Кубок Стэнли. На мой взгляд, команда занимается сейчас подготовкой к играм на вылет. Вряд ли будет стоять такая задача, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Президентский кубок — награда Национальной хоккейной лиги, которая вручается команде, завершившей регулярный чемпионат с наибольшим количеством очков.

Турнирная таблица НХЛ
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