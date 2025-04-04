Плющев: «Северсталь» играет в женский хоккей, сомнений в победе «Спартака» не было

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре «Северстали» в серии 1/8 финала Кубка Гагарина со «Спартаком» (1-4).

«Команда играет в женский хоккей. Знаю, что тренерский штаб не рекомендует использовать силовые приёмы, чтобы игроки не потеряли силы и энергию. Так что это больше напоминает женский хоккей. А «Спартак» в течение сезона показывал игры, которые позволяли вспомнить о той великой команде, в которой выступали братья Майоровы, Шадрин и другие. Какая-то видимость сложности в противостоянии с «Северсталью» имела место, но в целом команда Жамнова была уверена в том, что пройдёт дальше. Сомнений в успехе «Спартака» не было. А вот дальше будут уже другие соперники», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».