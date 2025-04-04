Алексей Сопин назначен генеральным менеджером «Авангарда»

Генеральным менеджером «Авангарда» назначен Алексей Сопин, сообщает пресс-служба омского клуба.

В 2018 году Сопин завершил карьеру хоккеиста и стал менеджером: был заместителем директора, а затем и директором академии московского «Динамо». Вскоре, в 2021 году, Сопин перешёл в главную команду, где отвечал за развитие в качестве спортивного директора и генерального менеджера. «Динамо» Сопин покинул в середине февраля 2025 года.

«Плей-офф в самом разгаре, но работа клуба за пределами льда никогда не останавливается. Мы рады сообщить о начале сотрудничества с Алексеем Сопиным, который отлично проявил себя в идентичной должности в московском «Динамо».

В «Авангарде» Алексей будет отвечать за развитие первой команды, а также будет помогать в укреплении всей нашей спортивной вертикали, куда входят академия и три команды. Гармоничное совмещение этих направлений и является залогом больших достижений, к которым мы всегда стремимся», — заявил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.