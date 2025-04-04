Нападающий Данил Юртайкин подписал новый контракт с «Ладой»

«Лада» заключила односторонний контракт на один сезон с нападающим Данилом Юртайкиным, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

27-летний Юртайкин присоединился к команде в декабре прошлого года в результате обмена с «Трактором» и с того момента успел провести 31 игру в рамках регулярного чемпионата КХЛ, набрав 15 (9+6) очков.

Всего в лиге Юртайкин сыграл 221 матч и заработал 84 (35+49) балла за результативность при показателе полезности «+22», а также дважды становился обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

По итогам регулярного чемпионата сезона-2024/2025 тольяттинская «Лада» не смогла пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции.