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Нападающий Данил Юртайкин подписал новый контракт с «Ладой»

Нападающий Данил Юртайкин подписал новый контракт с «Ладой»
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«Лада» заключила односторонний контракт на один сезон с нападающим Данилом Юртайкиным, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

27-летний Юртайкин присоединился к команде в декабре прошлого года в результате обмена с «Трактором» и с того момента успел провести 31 игру в рамках регулярного чемпионата КХЛ, набрав 15 (9+6) очков.

Всего в лиге Юртайкин сыграл 221 матч и заработал 84 (35+49) балла за результативность при показателе полезности «+22», а также дважды становился обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

По итогам регулярного чемпионата сезона-2024/2025 тольяттинская «Лада» не смогла пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции.

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