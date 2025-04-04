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Капитан «Сибири» Широков пропустит пятый матч серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым»

Капитан «Сибири» Широков пропустит пятый матч серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым»
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Сегодня, 4 апреля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии равный — 2-2. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В составе новосибирского клуба отсутствует нападающий Сергей Широков, который получил повреждение в прошлой игре. Капитаном на пятый матч назначен Валентин Пьянов.

Состав «Сибири»:

В прошедшем регулярном чемпионате уфимский «Салават Юлаев» одержал три победы в четырёх матчах с «Сибирью». Уфимцы завершили регулярку на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Напомним, следующие матчи в серии состоятся 6, 8* апреля.

* при необходимости.

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