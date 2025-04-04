Дементьев — о «Рейнджерс»: если попадут в плей-офф, то это будет очень опасный соперник

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил шансы «Нью-Йорк Рейнджерс» на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

— Как думаете, «Рейнджерс» попадут в плей-офф?

— Да мне всё равно. Хотелось бы, конечно, чтобы вышли, потому что там присутствуют российские игроки, за которыми все следят. Но каких-то преференций в данном вопросе у меня нет.

— Почему «Рейнджерс» весь сезон играют нестабильно?

— Думаю, что все проблемы — в хорошем составе игроков. Они не брали достаточно ответственности на себя. Не думали: «Я должен помочь команде выиграть». Каждый выступал с ощущением того, что кто-то сделает результат. В этом компоненте они проваливались почти весь сезон, а потом набрать ход было уже тяжело. Повторюсь, состав у них хороший, если они попадут в плей-офф, то это будет очень опасный соперник, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.