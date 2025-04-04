Овечкин может забить 894-й гол в НХЛ быстрее, чем Гретцки. У него остался один матч

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может забросить 894-ю шайбу и повторить рекорд по голам в Национальной хоккейной лиге быстрее, чем Уэйн Гретцки.

Канадец забросил 894 шайбы за 1487 игр в НХЛ. На данный момент у Овечкина 892 шайбы в 1485 матчах, то есть на две игры и на два гола меньше. Теоретически Александр может повторить рекорд за аналогичное количество встреч или даже раньше.

В текущем сезоне на счету российского форварда 39 заброшенных шайб и 27 результативных передач в 59 матчах. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1485 матчах, забив 892 гола и выполнив 724 результативных паса.