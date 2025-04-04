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Алексей Сопин объяснил, почему принял предложение о работе в «Авангарде»

Алексей Сопин объяснил, почему принял предложение о работе в «Авангарде»
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Новый генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин объяснил, по каким причинам принял решение о работе в омском клубе.

«Когда я ушел из «Динамо», ряд клубов вышли с предложениями о сотрудничестве, но я выбрал «Авангард», потому что мне нравятся амбициозные цели руководства и тренерского штаба. Здесь руководство хочет построить высококлассную команду, причём по всей вертикали, развитие от детской школы до команды МХЛ, ВХЛ, КХЛ, и мне очень нравятся эти высокие цели.

Это новый вызов для меня, и я готов приступить. Ну, конечно, впечатляет размах, впечатляет уровень организации, всё на высочайшем уровне. Я думаю здесь есть всё для развития, для строительства команды мирового уровня», — сказал Сопин в интервью пресс-службе омского клуба.

Алексей Сопин является воспитанником школы бело-голубых. Бо́льшую часть своей игровой карьеры Сопин провёл именно в московском «Динамо». В составе родного клуба в 2013 году нападающий стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. С 5 июля 2021 года Сопин работал в клубе в должности спортивного директора, которую покинул в середине февраля 2025 года по собственному желанию.

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