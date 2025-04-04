Кросби вышел на чистое 10-е место в истории НХЛ по числу первых передач
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Капитан «Питтсубрг Пингвинз» Сидни Кросби выступил первым ассистентом при шайбе Рикарда Ракелля в большинстве в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (4:5 ОТ) и вышел на 10-е место в истории НХЛ по числу первых ассистов (651).
НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Макгроарти) – 03:32 1:1 Нейборс (Томас, Броберг) – 20:39 1:2 Дьюар (Ракелль, Раст) – 24:22 2:2 Бучневич (Уокер) – 26:48 3:2 Кайру (Фаулер) – 28:05 4:2 Нейборс (Снаггеруд, Сундквист) – 45:56 4:3 Ракелль (Кросби, Грызлик) – 51:15 (pp) 4:4 Макгроарти (Койвунен, Карлссон) – 59:35 5:4 Томас (Кайру) – 62:12 (pp)
Таким образом канадец обогнал Стива Айзермана, на счету которого 650 первых передач. Также в топ-10 входят Уэйн Гретцки (1324), Рон Фрэнсис (797), Марк Мессье (751), Горди Хоу (746), Яромир Ягр (684), Джо Торнтон (683), Адам Оутс (664), Марсель Дионн (662) и Марио Лемье (654).
По общему числу передач Кросби также идет на 10-м месте в истории. На девятом находится Айзерман (1063 в 1514 играх).
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