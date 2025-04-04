«Динамо» М — СКА: составы команд на пятую игру 1/8 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 4 апреля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду петербургский СКА. Встреча начнётся в 19:00 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу «Динамо».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Состав «Динамо»:

Фото: ХК «Динамо» Москва

Состав СКА:

Фото: ХК СКА

В прошедшем регулярном чемпионате «Динамо» одержало пять побед в шести матчах со СКА. Бело-голубые завершили регулярку на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 6*, 8* апреля.

* при необходимости.