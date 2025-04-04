Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник СКА Зайцев заявлен на пятый матч серии с «Динамо» ассистентом Ротенберга

Защитник СКА Зайцев заявлен на пятый матч серии с «Динамо» ассистентом Ротенберга
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 апреля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду петербургский СКА. Встреча начнётся в 19:00 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу «Динамо».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Защитник СКА Никита Зайцев заявлен на этот матч ассистентом главного тренера Романа Ротенберга.

В серии плей-офф КХЛ с «Динамо» 33-летний защитник принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Зайцев провёл 58 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и девятью результативными передачами.

Материалы по теме
«Динамо» М — СКА: составы команд на пятую игру 1/8 финала Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android