Защитник СКА Зайцев заявлен на пятый матч серии с «Динамо» ассистентом Ротенберга

Сегодня, 4 апреля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду петербургский СКА. Встреча начнётся в 19:00 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу «Динамо».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Защитник СКА Никита Зайцев заявлен на этот матч ассистентом главного тренера Романа Ротенберга.

В серии плей-офф КХЛ с «Динамо» 33-летний защитник принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Зайцев провёл 58 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и девятью результативными передачами.