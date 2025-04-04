«Адмирал» забросил «Трактору» четыре безответные шайбы за два периода

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду дальневосточный «Адмирал». Счёт в серии 2-2. После второго периода счёт во встрече 4:0 в пользу гостей.

Заброшенные шайбы на свой счёт записали Вячеслав Основин (дважды), Даниил Гутик и Павел Шэн.

Напомним, в сезоне команды провели четыре встречи, в которых «Трактор» одержал три победы, одну из которых по буллитам.

Следующие матчи в серии состоятся 6, 8* апреля.

* при необходимости.