Защитник «Трактора» Дронов толкнул своего вратаря Фукале, уходя на скаймеку

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду дальневосточный «Адмирал». Счёт в серии 2-2. После второго периода счёт во встрече 4:0 в пользу гостей.

Защитник «Трактора» Григорий Дронов толкнул своего вратаря Зака Фукале, когда уходил на скамейку. Отметим, что Дронов перед этим получил по лицу и после поспешил уйти в подтрибунное помещение.

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Следующие матчи в серии состоятся 6, 8* апреля.

* при необходимости.