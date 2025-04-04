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Защитник «Трактора» Дронов толкнул своего вратаря Фукале, уходя на скаймеку

Защитник «Трактора» Дронов толкнул своего вратаря Фукале, уходя на скаймеку
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду дальневосточный «Адмирал». Счёт в серии 2-2. После второго периода счёт во встрече 4:0 в пользу гостей.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Перерыв
4 : 4
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Основин – 05:22 (4x5)     0:2 Гутик (Старков) – 07:05 (5x5)     0:3 Основин (Муранов, Шевченко) – 15:57 (5x5)     0:4 Шэн (Старков) – 31:02 (5x5)     1:4 Дронов (Глотов) – 47:54 (5x4)     2:4 Светлаков – 48:31 (5x5)     3:4 Шабанов (Дронов, Кадейкин) – 51:42 (5x4)     4:4 Кэмпфер (Дер-Аргучинцев, Светлаков) – 58:49 (5x5)    

Защитник «Трактора» Григорий Дронов толкнул своего вратаря Зака Фукале, когда уходил на скамейку. Отметим, что Дронов перед этим получил по лицу и после поспешил уйти в подтрибунное помещение.

ВИДЕО

Следующие матчи в серии состоятся 6, 8* апреля.

* при необходимости.

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