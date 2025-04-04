Хет-трик Ремпала помог «Салавату» обыграть «Сибирь» и выйти вперёд в серии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча закончилась победой хозяев — 5:2. Счёт в серии 3-2 в пользу «Салавата Юлаева».

На шестой минуте Энди Андреофф забросил первую шайбу в матче с передач Тейлора Бека и Тревора Мёрфи. На 20-й минуте забил Шелдон Ремпал с передач Джоша Ливо и Скотта Уилсона. На 39-й минуте Ремпал вывел свою команду вперёд с передач Денниса Яна и Артёма Пименова. На 50-й минуте Ремпал с передач Ливо и Уилсона оформил хет-трик.

На 52-й минуте Деннис Ян упрочил преимущество своей команды с передач Никиты Зоркина и Владислава Ефремова. На 57-й минуте Тейлор Бек с передач Владислава Кара и Александра Лукина отыграл одну шайбу. Минуту спустя Джош Ливо с передачи Скотта Уилсона установил окончательный счёт во встрече — 5:2.

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Следующие матчи в серии состоятся 6, 8* апреля.

* при необходимости.