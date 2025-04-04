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Салават Юлаев — Сибирь, результат пятого матча 4 апреля 2025, счёт 5:2, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

Хет-трик Ремпала помог «Салавату» обыграть «Сибирь» и выйти вперёд в серии
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча закончилась победой хозяев — 5:2. Счёт в серии 3-2 в пользу «Салавата Юлаева».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 05:56 (5x4)     1:1 Ремпал (Ливо, Уилсон) – 19:07 (5x4)     2:1 Ремпал (Ян, Пименов) – 38:03 (5x5)     3:1 Ремпал (Ливо, Уилсон) – 49:38 (5x4)     4:1 Ян (Зоркин, Ефремов) – 51:42 (5x5)     4:2 Бек (Кара, Лукин) – 56:17 (5x5)     5:2 Ливо (Уилсон) – 58:25 (en)    

На шестой минуте Энди Андреофф забросил первую шайбу в матче с передач Тейлора Бека и Тревора Мёрфи. На 20-й минуте забил Шелдон Ремпал с передач Джоша Ливо и Скотта Уилсона. На 39-й минуте Ремпал вывел свою команду вперёд с передач Денниса Яна и Артёма Пименова. На 50-й минуте Ремпал с передач Ливо и Уилсона оформил хет-трик.

На 52-й минуте Деннис Ян упрочил преимущество своей команды с передач Никиты Зоркина и Владислава Ефремова. На 57-й минуте Тейлор Бек с передач Владислава Кара и Александра Лукина отыграл одну шайбу. Минуту спустя Джош Ливо с передачи Скотта Уилсона установил окончательный счёт во встрече — 5:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 6, 8* апреля.

* при необходимости.

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