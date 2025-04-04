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Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по отменённой шайбе «Салавата» в первом периоде

Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по отменённой шайбе «Салавата Юлаева» в первом периоде пятого матча серии с «Сибирью» (5:2).

«На третьей минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком команды «Салават Юлаев» Александром Чёрным №14, главный тренер команды «Сибирь» взял запрос на пас рукой перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено — был пас рукой перед взятием ворот, гола нет», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Права на ВИДЕО принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Салавата Юлаева». Шестой матч состоится в Новосибирске 6 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Сибирь-Арена» и начнётся в 13:30 мск.