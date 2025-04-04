Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по отменённой шайбе «Салавата» в первом периоде
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Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по отменённой шайбе «Салавата Юлаева» в первом периоде пятого матча серии с «Сибирью» (5:2).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 05:56 (5x4) 1:1 Ремпал (Ливо, Уилсон) – 19:07 (5x4) 2:1 Ремпал (Ян, Пименов) – 38:03 (5x5) 3:1 Ремпал (Ливо, Уилсон) – 49:38 (5x4) 4:1 Ян (Зоркин, Ефремов) – 51:42 (5x5) 4:2 Бек (Кара, Лукин) – 56:17 (5x5) 5:2 Ливо (Уилсон) – 58:25 (en)
«На третьей минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком команды «Салават Юлаев» Александром Чёрным №14, главный тренер команды «Сибирь» взял запрос на пас рукой перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено — был пас рукой перед взятием ворот, гола нет», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.
Права на ВИДЕО принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Салавата Юлаева». Шестой матч состоится в Новосибирске 6 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Сибирь-Арена» и начнётся в 13:30 мск.
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