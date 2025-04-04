«Трактор» совершил камбэк в третьем периоде с «Адмиралом» и перевёл игру в овертайм

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду дальневосточный «Адмирал». Счёт в серии — 2-2. После третьего периода счёт во встрече — 4:4.

После двух периодов «Трактор» проигрывал со счётом 0:4. Однако в третьей двадцатиминутке челябинская команда смогла отыграться и перевести встречу в овертайм. В составе «Трактора» заброшенными шайбами отметились Григорий Дронов, Андрей Светлаков, Максим Шабанов и Стивен Кэмпфер.

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