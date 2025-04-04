«Трактор» совершил камбэк в третьем периоде с «Адмиралом» и перевёл игру в овертайм
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду дальневосточный «Адмирал». Счёт в серии — 2-2. После третьего периода счёт во встрече — 4:4.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Основин – 05:22 (4x5) 0:2 Гутик (Старков) – 07:05 (5x5) 0:3 Основин (Муранов, Шевченко) – 15:57 (5x5) 0:4 Шэн (Старков) – 31:02 (5x5) 1:4 Дронов (Глотов) – 47:54 (5x4) 2:4 Светлаков – 48:31 (5x5) 3:4 Шабанов (Дронов, Кадейкин) – 51:42 (5x4) 4:4 Кэмпфер (Дер-Аргучинцев, Светлаков) – 58:49 (5x5) 5:4 Дер-Аргучинцев – 61:31 (5x5)
После двух периодов «Трактор» проигрывал со счётом 0:4. Однако в третьей двадцатиминутке челябинская команда смогла отыграться и перевести встречу в овертайм. В составе «Трактора» заброшенными шайбами отметились Григорий Дронов, Андрей Светлаков, Максим Шабанов и Стивен Кэмпфер.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Комментарии
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