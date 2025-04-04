«Трактор» отыгрался с 0:4 и вырвал победу у «Адмирала» в овертайме, выйдя вперёд в серии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду дальневосточный «Адмирал». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме. Счёт в серии 3-2 в пользу «Трактора».
В основное время в составе «Трактора» заброшенными шайбами отметились Григорий Дронов, Андрей Светлаков, Максим Шабанов и Стивен Кэмпфер. Заброшенные шайбы «Адмирала» на свой счёт записали Вячеслав Основин (дважды), Даниил Гутик и Павел Шэн.
В овертайме победным голом отметился Семён Дер-Аргучинцев.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующие матчи в серии состоятся 6, 8* апреля.
* при необходимости.
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