Главный тренер «Сибири» прокомментировал поражение от «Салавата» в пятом матче серии

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:5) в пятом матче серии плей-офф КХЛ.
— Уступили микромоменты, которые в домашних встречах выигрывали. Движение у соперника было лучше, заставляли нас ошибаться, нарушать правила. Эти моменты решили исход матча. Не сработала игра в меньшинстве, нарушения стоит убирать. В матчах плей-офф надо терпеливо работать, в первом периоде справлялись ещё, во втором — недотерпели.
— Почему во втором периоде почти перестали атаковать?
— Соперник владел инициативой, принимали неверные решения при выходе из-под давления, пришлось тяжело. Был момент, что надо было доиграть период без пропущенной шайбы. Дальняя скамейка — непросто, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
- 4 апреля 2025
-
20:22
-
20:14
-
20:05
-
20:00
-
19:46
-
19:37
-
19:21
-
19:05
-
18:55
-
18:40
-
18:37
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
17:50
-
17:35
-
17:25
-
17:10
-
17:00
-
16:50
-
16:35
-
16:31
-
16:10
-
15:55
-
15:45
-
15:35
-
15:34
-
15:20
-
15:14
-
14:58
-
14:55
-
14:40
-
14:30
-
14:15
-
14:05