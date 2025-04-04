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Главный тренер «Сибири» прокомментировал поражение от «Салавата» в пятом матче серии

Главный тренер «Сибири» прокомментировал поражение от «Салавата» в пятом матче серии
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:5) в пятом матче серии плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 05:56 (5x4)     1:1 Ремпал (Ливо, Уилсон) – 19:07 (5x4)     2:1 Ремпал (Ян, Пименов) – 38:03 (5x5)     3:1 Ремпал (Ливо, Уилсон) – 49:38 (5x4)     4:1 Ян (Зоркин, Ефремов) – 51:42 (5x5)     4:2 Бек (Кара, Лукин) – 56:17 (5x5)     5:2 Ливо (Уилсон) – 58:25 (en)    

— Уступили микромоменты, которые в домашних встречах выигрывали. Движение у соперника было лучше, заставляли нас ошибаться, нарушать правила. Эти моменты решили исход матча. Не сработала игра в меньшинстве, нарушения стоит убирать. В матчах плей-офф надо терпеливо работать, в первом периоде справлялись ещё, во втором — недотерпели.

— Почему во втором периоде почти перестали атаковать?
— Соперник владел инициативой, принимали неверные решения при выходе из-под давления, пришлось тяжело. Был момент, что надо было доиграть период без пропущенной шайбы. Дальняя скамейка — непросто, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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