Главный тренер «Сибири» прокомментировал поражение от «Салавата» в пятом матче серии

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:5) в пятом матче серии плей-офф КХЛ.

— Уступили микромоменты, которые в домашних встречах выигрывали. Движение у соперника было лучше, заставляли нас ошибаться, нарушать правила. Эти моменты решили исход матча. Не сработала игра в меньшинстве, нарушения стоит убирать. В матчах плей-офф надо терпеливо работать, в первом периоде справлялись ещё, во втором — недотерпели.

— Почему во втором периоде почти перестали атаковать?

— Соперник владел инициативой, принимали неверные решения при выходе из-под давления, пришлось тяжело. Был момент, что надо было доиграть период без пропущенной шайбы. Дальняя скамейка — непросто, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.