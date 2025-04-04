«Было непросто справиться с нервами, с давлением». Козлов — о победе над «Сибирью»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе над «Сибирью» (5:2, 3-2) в пятом матче серии плей-офф КХЛ.

— Хорошая командная победа, было непросто справиться с нервами, с давлением. У нас многие ребята первый раз проходят через это. Молодцы, что справились и продолжали работать. Ремпал молодец, Самонов был надёжен.

— Был ли какой-то серьёзный разговор после игр в Новосибирске?

— Серьёзного разговора не было, но была работа как внутри команды, так и с тренерским штабом.

— Что нужно сделать, чтобы «закрыть» серию в Новосибирске?

— Не думать об этом, выходить и работать каждый отрезок. Нужно фокусироваться на своих действиях, это я говорю из личного опыта, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.