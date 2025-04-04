Козлов после пятого матча с «Сибирью» рассказал о сроке, на который выбыл Тодд

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы над «Сибирью» (5:2, 3-2) в пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги рассказал о сроке, на который выбыл нападающий уфимской команды Нэйтан Тодд.

— Надолго ли выбыл Тодд?

— Выбыл надолго.

— Сыграет ли он в Новосибирске?

— Нет, он выбыл на месяц, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, 29-летний форвард «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд пропустил эту встречу. Канадец получил травму в четвёртом матче серии плей-офф КХЛ в Новосибирске.

Следующие матчи в серии состоятся 6, 8* апреля.

* при необходимости.