Козлов после пятого матча с «Сибирью» рассказал о сроке, на который выбыл Тодд
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы над «Сибирью» (5:2, 3-2) в пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги рассказал о сроке, на который выбыл нападающий уфимской команды Нэйтан Тодд.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 05:56 (5x4) 1:1 Ремпал (Ливо, Уилсон) – 19:07 (5x4) 2:1 Ремпал (Ян, Пименов) – 38:03 (5x5) 3:1 Ремпал (Ливо, Уилсон) – 49:38 (5x4) 4:1 Ян (Зоркин, Ефремов) – 51:42 (5x5) 4:2 Бек (Кара, Лукин) – 56:17 (5x5) 5:2 Ливо (Уилсон) – 58:25 (en)
— Надолго ли выбыл Тодд?
— Выбыл надолго.
— Сыграет ли он в Новосибирске?
— Нет, он выбыл на месяц, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Напомним, 29-летний форвард «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд пропустил эту встречу. Канадец получил травму в четвёртом матче серии плей-офф КХЛ в Новосибирске.
Следующие матчи в серии состоятся 6, 8* апреля.
* при необходимости.
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