Завершился пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду дальневосточный «Адмирал». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме. Счёт в серии 3-2 в пользу «Трактора».
После двух периодов «Трактор» уступал со счётом 0:4. Однако в третьем челябинская команда смогла отыграться за 11 минут и перевести встречу в овертайм. Таким образом, «Трактор» во второй раз в истории Кубка Гагарина отыграл четыре шайбы и победил.
Впервые это произошло 4 марта 2012 года, когда челябинцы уступали 2:6 «Югре», но одержали победу со счётом 7:6. Также отставание в четыре шайбы в матчах плей-офф отыгрывал «Барыс» – 28 февраля 2019 года команда уступала «Торпедо» 0:4, а в итоге одержала победу в овертайме со счётом 5:4.
- 4 апреля 2025
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