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Ротенберг нецензурно выругался на Комтуа и судей в пятом матче с «Динамо»

Ротенберг нецензурно выругался на Комтуа и судей в пятом матче с «Динамо»
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в эти минуты проходит пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду СКА из Санкт-Петербурга. На момент написания новости идёт третий период — счёт равный — 2:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Грицюк) – 01:53 (5x4)     1:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 04:22 (5x5)     1:2 Демидов (Сапего) – 28:07 (5x5)     2:2 Уил (Пакетт, Пыленков) – 45:47 (5x4)     2:3 Никишин (Кузнецов) – 52:21 (5x4)     3:3 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 57:25 (5x5)     3:4 Сапего – 71:49 (5x5)    

В концовке первого периода нападающий «Динамо» Макс Комтуа после сирены въехал в защитника СКА Илью Карпухина. Этим остался недоволен главный тренер армейцев Роман Ротенберг, который нецензурно выругался в адрес хоккеиста соперника и арбитров, стоявших рядом со скамейкой СКА. В своей реплике он использовал брань на английском и русском языках.

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