Ротенберг нецензурно выругался на Комтуа и судей в пятом матче с «Динамо»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в эти минуты проходит пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду СКА из Санкт-Петербурга. На момент написания новости идёт третий период — счёт равный — 2:2.

В концовке первого периода нападающий «Динамо» Макс Комтуа после сирены въехал в защитника СКА Илью Карпухина. Этим остался недоволен главный тренер армейцев Роман Ротенберг, который нецензурно выругался в адрес хоккеиста соперника и арбитров, стоявших рядом со скамейкой СКА. В своей реплике он использовал брань на английском и русском языках.