Видео победного гола Семёна Дер-Аргучинцева в овертайме пятого матча серии с «Адмиралом»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду дальневосточный «Адмирал». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме. Счёт в серии 3-2 в пользу «Трактора».

На 62-й минуте нападающий хозяев Семён Дер-Аргучинцев после вбрасывания в зоне соперника сохранил шайбу после чего удачно вышел к воротам и забросил победную шайбу «Трактора».

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Следующие матчи в серии состоятся 6, 8* апреля.

* при необходимости.