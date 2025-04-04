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Плотников: стараемся биться как мужики, а не валяться на льду, как «Динамо»

Плотников: стараемся биться как мужики, а не валяться на льду, как «Динамо»
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Нападающий СКА Сергей Плотников во втором перерыве пятого матча серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо» высказался об игре и настрое команды на остаток встречи. На момент написания новости идёт третий период, счёт во встрече — 2:1 в пользу СКА.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Грицюк) – 01:53 (5x4)     1:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 04:22 (5x5)     1:2 Демидов (Сапего) – 28:07 (5x5)     2:2 Уил (Пакетт, Пыленков) – 45:47 (5x4)     2:3 Никишин (Кузнецов) – 52:21 (5x4)     3:3 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 57:25 (5x5)     3:4 Сапего – 71:49 (5x5)    

«Нам отступать некуда, нам нужна только победа. Поэтому стараемся воевать в каждом моменте. В отличие от соперника, не валяться на льду, а биться как мужики», — сказал Плотников в эфире КХЛ ТВ.

В серии ведёт «Динамо» со счётом 3-1. В случае победы бело-голубых в этом матче они станут участниками 1/4 финала Кубка Гагарина, а СКА завершит сезон. В противном случае состоится минимум ещё одна игра — 6 апреля.

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