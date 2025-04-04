Плотников: стараемся биться как мужики, а не валяться на льду, как «Динамо»

Нападающий СКА Сергей Плотников во втором перерыве пятого матча серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо» высказался об игре и настрое команды на остаток встречи. На момент написания новости идёт третий период, счёт во встрече — 2:1 в пользу СКА.

«Нам отступать некуда, нам нужна только победа. Поэтому стараемся воевать в каждом моменте. В отличие от соперника, не валяться на льду, а биться как мужики», — сказал Плотников в эфире КХЛ ТВ.

В серии ведёт «Динамо» со счётом 3-1. В случае победы бело-голубых в этом матче они станут участниками 1/4 финала Кубка Гагарина, а СКА завершит сезон. В противном случае состоится минимум ещё одна игра — 6 апреля.