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Тамбиев — о поражении «Адмирала» с 4:0: удаления всё сломали. Не знаю, были они или нет

Тамбиев — о поражении «Адмирала» с 4:0: удаления всё сломали. Не знаю, были они или нет
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении своей команды от «Трактора» (4:5 ОТ) в пятом матче серии плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Основин – 05:22 (4x5)     0:2 Гутик (Старков) – 07:05 (5x5)     0:3 Основин (Муранов, Шевченко) – 15:57 (5x5)     0:4 Шэн (Старков) – 31:02 (5x5)     1:4 Дронов (Глотов) – 47:54 (5x4)     2:4 Светлаков – 48:31 (5x5)     3:4 Шабанов (Дронов, Кадейкин) – 51:42 (5x4)     4:4 Кэмпфер (Дер-Аргучинцев, Светлаков) – 58:49 (5x5)     5:4 Дер-Аргучинцев – 61:31 (5x5)    

«Хорошая игра в нашем исполнении, кроме последней десятиминутки. Удаления! Говорим-говорим про цену удалений в плей-офф. Шикарный матч, всё в наших руках было, но удаления всё перечеркнули и сломали. Не знаю, были они или не были. Какие-то были, каких-то не было. То, что у нас одно большинство, — тоже вопрос спорный, думаю, мы на большее наработали. Но тут дело даже не в этом! Надо уметь играть ответственно. Пока не можем достучаться до ребят, что нельзя столько удаляться с таким мастеровитым соперником», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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