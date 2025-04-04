Тамбиев — о поражении «Адмирала» с 4:0: удаления всё сломали. Не знаю, были они или нет

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении своей команды от «Трактора» (4:5 ОТ) в пятом матче серии плей-офф КХЛ.

«Хорошая игра в нашем исполнении, кроме последней десятиминутки. Удаления! Говорим-говорим про цену удалений в плей-офф. Шикарный матч, всё в наших руках было, но удаления всё перечеркнули и сломали. Не знаю, были они или не были. Какие-то были, каких-то не было. То, что у нас одно большинство, — тоже вопрос спорный, думаю, мы на большее наработали. Но тут дело даже не в этом! Надо уметь играть ответственно. Пока не можем достучаться до ребят, что нельзя столько удаляться с таким мастеровитым соперником», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.