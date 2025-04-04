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СКА одержал победу над «Динамо» в овертайме и сократил отставание в серии до минимума

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой СКА со счётом 4:3 в овертайме. Счёт в серии 3-2 в пользу «Динамо».

В основное время в составе хозяев отличились Артём Михеев, Джордан Уил и Артём Ильенко. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников, Иван Демидов и Александр Никишин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В овертайме победную шайбу на свой счёт записал Сергей Сапего.

Следующие матчи в серии состоятся 6, 8* апреля.

* при необходимости.