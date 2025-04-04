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Динамо М — СКА, результат пятого матча 4 апреля 2025, счёт 3:4 ОТ, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

СКА одержал победу над «Динамо» в овертайме и сократил отставание в серии до минимума
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой СКА со счётом 4:3 в овертайме. Счёт в серии 3-2 в пользу «Динамо».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Грицюк) – 01:53 (5x4)     1:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 04:22 (5x5)     1:2 Демидов (Сапего) – 28:07 (5x5)     2:2 Уил (Пакетт, Пыленков) – 45:47 (5x4)     2:3 Никишин (Кузнецов) – 52:21 (5x4)     3:3 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 57:25 (5x5)     3:4 Сапего – 71:49 (5x5)    

В основное время в составе хозяев отличились Артём Михеев, Джордан Уил и Артём Ильенко. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников, Иван Демидов и Александр Никишин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В овертайме победную шайбу на свой счёт записал Сергей Сапего.

Следующие матчи в серии состоятся 6, 8* апреля.

* при необходимости.

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