Гол СКА в ворота «Динамо» отменили во втором матче подряд

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в эти минуты проходит пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду СКА из Санкт-Петербурга. На момент написания новости идёт третий период — счёт 2:2.

На 50-й минуте встречи Иван Демидов вывел СКА вперёд, однако главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов сделал запрос на просмотр гола. После видеопросмотра решение было изменено, а гол отменён. Таким образом, это уже второй подряд отменённый гол СКА в текущей серии плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в четвёртом матче серии судьи не засчитали гол СКА в овертайме с «Динамо» после длительного просмотра.